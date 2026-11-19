Открывает экспозицию холст «Kindred spirit». Это одна из работ, вдохновением для которой послужили сцены из кино. На картине изображены ромашки, которые плывут по воде. Они отсылают к стоп-кадру из фильма «Франкенштейн» 1931 года. Рядом висит автопортрет художника — «Orc-draught». В нем использована лазерная печать на пленке, за счет чего картина приобрела голографический эффект. Название отсылает к волшебному напитку из романа «Властелин колец», который дает силы. Автор написал себя в образе гоблина. «Изображение, которое послужило для этой работы, — это моя фотография из 2020 года. Я изображаю здесь сам себя в измененном состоянии. В тот период я был достаточно закрытым»,— рассказал Виталий Раутярви.