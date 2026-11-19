В ДК «Мост» открылась персональная выставка Виталия Раутярви
В выставочном пространстве Дома культуры «Мост» разместили 13 работ современного художника Виталия Раутярви в экспозиции «Held Together». Большая часть коллекции представлена впервые. Заглавной темой проекта стали визуальные образы, вдохновленные моментами из личной жизни автора или понравившимися книгами, играми, фильмами и сериалами.
Художник соединяет разные материалы и инструменты в работе: от масла и гуаши до клеевого пистолета и лазерной печати. Объединяющим элементом для разноформатных холстов стали цветные рамы. Так не связанные друг с другом картины образуют единый калейдоскоп.
Виталий Раутярви — современный художник, куратор и организатор выставок. Родился 17 января 1996 года в Екатеринбурге. Окончил Свердловское художественное училище имени И.Д. Шадра по направлению «Станковая живопись». Сейчас преимущественно работает с живописью и инсталляцией. В рамках своей практики Раутярви участвовал в групповых, персональных и авторских проектах, начиная с 2023 года. Его работы можно было увидеть на площадке «Синара Арт», в галерее «Ателье», Larisa Depershmidt Art Gallery, Музее андеграунда и проекте креативного кластера «Лето на Заводе».
Открывает экспозицию холст «Kindred spirit». Это одна из работ, вдохновением для которой послужили сцены из кино. На картине изображены ромашки, которые плывут по воде. Они отсылают к стоп-кадру из фильма «Франкенштейн» 1931 года. Рядом висит автопортрет художника — «Orc-draught». В нем использована лазерная печать на пленке, за счет чего картина приобрела голографический эффект. Название отсылает к волшебному напитку из романа «Властелин колец», который дает силы. Автор написал себя в образе гоблина. «Изображение, которое послужило для этой работы, — это моя фотография из 2020 года. Я изображаю здесь сам себя в измененном состоянии. В тот период я был достаточно закрытым»,— рассказал Виталий Раутярви.
Самой большой работой стал диптих «A happy new year». На одной половине Раутярви представил себя, ориентируясь на снимок из детства. На другой — фэнтезийную девушку. Обе части оформлены как окно диалога между персонажами в визуальной новелле. С помощью клеевого пистолета художник соединяет свою настоящую фотографию и виртуальный мир.
Посетить выставку можно до 15 декабря.