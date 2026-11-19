Как пояснили “Ъ” в Минцифры, отсрочка привязана не к самой потребности в отсутствующем софте, а к наличию «особо значимого проекта». Выявлять отраслевые потребности и направления, где отечественные аналоги еще не достигли зрелости, будут индустриальные центры компетенций, и эти данные будут учитываться при отборе ОЗП. Согласно постановлению, уполномоченные органы должны до 1 декабря 2026 года назначить ответственное лицо не ниже заместителя руководителя, а до 20 декабря 2026 года утвердить планы перехода.