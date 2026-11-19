Для 92% объектов КИИ переход на российское ПО отложен до 2036 года
Правительство утвердило порядок и сроки перехода субъектов КИИ на российское ПО на значимых объектах. Постановление опубликовано 18 ноября и вступает в силу со дня опубликования. Началом перехода КИИ обозначено 1 декабря 2026 года. Базовый срок завершения — 1 сентября 2028 года. Он касается объектов первой и второй категорий значимости, для которых подходящие российские программы уже разработаны и внесены в реестр отечественного ПО. Сейчас в реестре свыше 33 тыс. программ.
Как пояснили “Ъ” в Минцифры, отсрочка привязана не к самой потребности в отсутствующем софте, а к наличию «особо значимого проекта». Выявлять отраслевые потребности и направления, где отечественные аналоги еще не достигли зрелости, будут индустриальные центры компетенций, и эти данные будут учитываться при отборе ОЗП. Согласно постановлению, уполномоченные органы должны до 1 декабря 2026 года назначить ответственное лицо не ниже заместителя руководителя, а до 20 декабря 2026 года утвердить планы перехода.