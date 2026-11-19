Solopharm придется заплатить 2 млрд рублей штрафа в бюджет
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила 19 ноября о нарушении конкуренции со стороны ООО «Гротекс». Это юрлицо управляет бизнесом Solopharm, созданным в 2010 году бывшим совладельцем розничной сети «Лента» Олегом Жеребцовым. Причиной стал преждевременный вывод на рынок компанией дженерика «Эмфорикс» на основе эмпаглифлозина, назначаемого пациентам с диабетом. Патент на это действующее вещество в России до 2030 года принадлежит немецкой Boehringer Ingelheim, выпускающей оригинальное средство «Джардинс».
ФАС предписала «Гротексу» «прекратить нарушения и перечислить в федеральный бюджет незаконно полученный доход в размере 2 млрд руб.».
В «Гротексе» на запрос “Ъ” оперативно не ответили. В Boehringer Ingelheim от комментариев по этому делу отказались.
Согласно DSM Group, за январь—сентябрь 2026 года в госсекторе и фармрознице было реализовано 3,9 млн упаковок средств с эмпаглифлозином на 9,6 млрд руб., что соответственно на 14,5% и на 3,4% больше год к году. На госзакупки приходится около 70%, так как препарат входит в перечень жизненно важных.