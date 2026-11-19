Согласно DSM Group, за январь—сентябрь 2026 года в госсекторе и фармрознице было реализовано 3,9 млн упаковок средств с эмпаглифлозином на 9,6 млрд руб., что соответственно на 14,5% и на 3,4% больше год к году. На госзакупки приходится около 70%, так как препарат входит в перечень жизненно важных.