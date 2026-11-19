Как установил суд, Константин Баркалов использовал служебное положение, чтобы обеспечить ООО «Листопад» преимущество при закупках. За это он получил от Виктора Липина взятку в размере 500 тыс. руб. В результате ООО «Листопад» заключило контракты на поставку дров на общую сумму 2,8 млн руб. без реальной конкуренции на электронном аукционе. Поставленный товар не соответствовал условиям договоров по качеству и объему, однако его приняли и оплатили полностью.