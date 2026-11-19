С экс-директора «Тавдинских инженерных систем» взыскали 2,8 млн руб. за взятку
Тавдинский районный суд взыскал 2,8 млн руб. с бывшего директора муниципального предприятия «Тавдинские инженерные системы» Константина Баркалова, директора ООО «Листопад» Виктора Липина и самой компании. Деньги, полученные в результате коррупционных сделок, обращены в доход государства, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердлвоской области.
Как установил суд, Константин Баркалов использовал служебное положение, чтобы обеспечить ООО «Листопад» преимущество при закупках. За это он получил от Виктора Липина взятку в размере 500 тыс. руб. В результате ООО «Листопад» заключило контракты на поставку дров на общую сумму 2,8 млн руб. без реальной конкуренции на электронном аукционе. Поставленный товар не соответствовал условиям договоров по качеству и объему, однако его приняли и оплатили полностью.
В 2024 году Константина Баркалова осудили за получение взяток в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Ему назначили девять лет колонии строгого режима, штраф в размере 4 млн руб. и запретили занимать государственные должности в течение шести лет.
В 2026 году суд рассмотрел гражданское дело о взыскании с фигурантов дела те самые 2,8 млн руб., которые компания получила по контрактам. Суд признал сделки антисоциальными, нарушающими конкуренцию и антикоррупционные запреты.
Ответчики обжаловали решение, ссылаясь на недопустимость «двойной ответственности» и полное исполнение контрактов. Однако апелляционная инстанция отклонила эти доводы. Суд указал, что конфискация взятки и взыскание денег по сделке — разные правовые меры, которые не исключают друг друга. Кроме того, для таких исковых требований срок давности не установлен.