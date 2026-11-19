Челябинский ЧБК обыграл уфимское «Динамо» в матче Кубка России по баскетболу
Все решилось на последних минутах
В первом матче 1/8 Кубка России по баскетболу челябинский ЧБК в Уфе встречался с местным «Динамо».
Первая четверть осталась за челябинскими баскетболистами — 29:24. Однако после второй четверти впереди уже были динамовцы — 55:48. Хозяева сохранили лидерство и после третьего отрезка игры — 79:75.
Судьба матча решалась в заключительной четверти. К ее середине счет был равный — 88:88. Челябинцы смогли сделать решающий рывок в последние минуты игры, и в итоге забрать победу — 103:96.
Лучшими в составе челябинцев стали Джером Хантер (21 очко) и Максим Кондаков (17 очков).
Вторая встреча в рамках 1/8 финала Кубка России пройдет в Челябинске.