Товарооборот Ульяновской области с Республикой Беларусь вырос за полугодие на 16 процентов
За первое полугодие 2026 года товарооборот Ульяновской области с Республикой Беларусь вырос на 16%. Об этом заявил губернатор региона Алексей Русских, сообщая об итогах своего участия в работе форума Союзного государства «Интеграция», который проходит в Москве 19-20 ноября.
Глава региона отметил, что среди основных направлений промышленной кооперации с Белоруссией — авиа- и автомобилестроение, радиоэлектроника. УАЗ работает с Борисовским заводом «Автогидроусилитель», «Федерал-Могул Димитровград» поставляет вкладыши для двигателей грузовиков МАЗ, ТД «Акро» и МАЗ реализуют соглашение о комплектах шторных прицепов, компания «Проф-ИТ» разработала программное обеспечение для белорусского автомобильного завода «Белджи».
Губернатор сообщил, что среди новых проектов кооперации — создание «Союзного станка» на базе Ульяновского станкостроительного завода и холдинга «Белорусская станкостроительная компания».
Новым направлением сотрудничества стало железнодорожное машиностроение: ульяновский филиал компании «Инжиниринг Сервис – Путьмаш» (специализируется на проектировании, производстве и ремонте специального подвижного состава) по итогам переговоров с Белорусской железной дорогой вышел на договоренность об опытной эксплуатации подбивочных блоков на белорусских путевых машинах (специальный агрегат для выправки и стабилизации путей и стрелочных переходов). По словам губернатора, сейчас также прорабатывается возможность создания в Беларуси сборочного производства специального подвижного состава.