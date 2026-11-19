Новым направлением сотрудничества стало железнодорожное машиностроение: ульяновский филиал компании «Инжиниринг Сервис – Путьмаш» (специализируется на проектировании, производстве и ремонте специального подвижного состава) по итогам переговоров с Белорусской железной дорогой вышел на договоренность об опытной эксплуатации подбивочных блоков на белорусских путевых машинах (специальный агрегат для выправки и стабилизации путей и стрелочных переходов). По словам губернатора, сейчас также прорабатывается возможность создания в Беларуси сборочного производства специального подвижного состава.