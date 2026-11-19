Для других категорий транспорта также предусмотрена индексация. Так, предельная плата за техосмотр автобусов массой до 5 тонн составит 2,17 тыс. руб. против 2,06 тыс. руб. в 2026 году, автобусов тяжелее 5 тонн — 2,63 тыс. руб. Грузовые автомобили массой до 3,5 тонны будут проходить техосмотр по цене не выше 1,39 тыс. руб., от 3,5 до 12 тонн — 2,53 тыс. руб., свыше 12 тонн — 2,73 тыс. руб.