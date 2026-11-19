На Дону техосмотр легковых автомобилей подорожает до 1,27 тыс. рублей
Предельная стоимость технического осмотра легковых автомобилей в Ростовской области с 1 января 2027 года увеличится на 67 руб. — до 1,27 тыс. руб. Новые тарифы утвердило региональное правительство постановлением №929. С документом ознакомился «Ъ-Ростов».
Для других категорий транспорта также предусмотрена индексация. Так, предельная плата за техосмотр автобусов массой до 5 тонн составит 2,17 тыс. руб. против 2,06 тыс. руб. в 2026 году, автобусов тяжелее 5 тонн — 2,63 тыс. руб. Грузовые автомобили массой до 3,5 тонны будут проходить техосмотр по цене не выше 1,39 тыс. руб., от 3,5 до 12 тонн — 2,53 тыс. руб., свыше 12 тонн — 2,73 тыс. руб.
Для владельцев мотоциклов максимальная стоимость проверки вырастет с 423 до 447 руб. Предельная плата за техосмотр городского наземного электротранспорта установлена на уровне 1,67 тыс. руб. Среди специальных транспортных средств наиболее высокая ставка предусмотрена для грузовиков массой свыше 12 тонн, перевозящих опасные грузы, — 3,54 тыс. руб.
Указанные в постановлении суммы являются предельными тарифами, то есть операторы технического осмотра не смогут взимать за услугу больше установленного размера. Документ вступит в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2027 года.