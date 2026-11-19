В Саратове завели уголовное дело после падения дерева на машину с ребенком
Состояние школьницы оценивают как средней степени тяжести
В Саратове после падения дерева на машину с 12-летней девочкой возбудили дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Об этом сообщили в региональном СУ СКР.
Происшествие случилось в ночь на 19 ноября. На ул. Степана Разина дерево упало на движущийся по дороге автомобиль, в котором находилась школьница. Она получила травмы.
В минздраве области сообщили, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, состояние девочки оценивают как средней степени тяжести. Теперь следователи выясняют обстоятельства случившегося.