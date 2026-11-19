Михаил Полторанин родился в 1939 году в Лениногорске (Казахская ССР). После окончания школы работал бетонщиком на строительстве Братской ГЭС, начиная с 1964 года занимался журналистикой. Был корреспондентом газеты «Правда» и главным редактором «Московской правды». С конца 1980-х Михаил Полторанин стал известен как один из главных соратников Бориса Ельцина и с 1990 по 1992 год возглавлял Министерство печати и массовой информации, затем стал зампредом правительства. Позже руководил специальной комиссией по архивам при президенте, а также Федеральным информационным центром России, помимо этого был народным депутатом СССР и депутатом первого созыва Госдумы России. К 1995 году взгляды Михаила Полторанина начали расходиться с политикой Бориса Ельцина, и постепенно он стал критиком его деятельности. С 1996 года Михаил Полторанин вернулся в журналистику и работал медиаменеджером в ряде телекомпаний. Умер 16 ноября в больнице в Коммунарке после продолжительной болезни.