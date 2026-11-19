Руководитель белгородского избиркома стал политическим вице-губернатором
Председатель избирательной комиссии Белгородской области Игорь Лазарев 19 ноября ушел в отставку после восьми лет работы. В тот же день он занял должность вице-губернатора по внутренней политике в правительстве нового главы региона Александре Шуваеве. Господин Лазарев стал уже третьим за неделю руководителем избиркома, перешедшим в региональное правительство. Эксперт считает, что для них это логичное продолжение карьеры и ожидаемая тенденция.
О том, что Игорь Лазарев сложил полномочия, сообщили в Белгородском облизбиркоме. Там выразили искреннюю радость за бывшего руководителя и пожелали ему успехов на новом поприще. Чуть позже губернатор Александр Шуваев анонсировал переход чиновника на позицию вице-губернатора, курирующего внутреннюю политику. «Под его руководством велась системная работа над тем, чтобы выборы в регионе становились максимально открытыми, понятными и доступными для каждого жителя,— написал господин Шуваев в своем Telegram-канале.— Уверен, его опыт работы во внутренней политике позволит эффективно выстроить диалог с людьми, обеспечить обратную связь и решать самые сложные задачи, которые стоят перед нашим прифронтовым регионом».
Сам новоиспеченный вице-губернатор на звонки “Ъ” не ответил.