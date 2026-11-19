О том, что Игорь Лазарев сложил полномочия, сообщили в Белгородском облизбиркоме. Там выразили искреннюю радость за бывшего руководителя и пожелали ему успехов на новом поприще. Чуть позже губернатор Александр Шуваев анонсировал переход чиновника на позицию вице-губернатора, курирующего внутреннюю политику. «Под его руководством велась системная работа над тем, чтобы выборы в регионе становились максимально открытыми, понятными и доступными для каждого жителя,— написал господин Шуваев в своем Telegram-канале.— Уверен, его опыт работы во внутренней политике позволит эффективно выстроить диалог с людьми, обеспечить обратную связь и решать самые сложные задачи, которые стоят перед нашим прифронтовым регионом».