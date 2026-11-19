Глава СКР потребовал доклад о драке подростков в калининградском парке
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления ведомства доложить о ходе проверки после драки между двумя несовершеннолетними в калининградском парке «Юность». Об этом сообщил информационный центр СУ СКР по Калининградской области.
По данным ведомства, конфликт произошел 17 ноября. В результате происшествия один из подростков получил ссадины и ушибы.
Следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство).
Глава СКР поручил руководителю регионального следственного управления Дмитрию Канонерову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах произошедшего.