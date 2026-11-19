Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления ведомства доложить о ходе проверки после драки между двумя несовершеннолетними в калининградском парке «Юность». Об этом сообщил информационный центр СУ СКР по Калининградской области.