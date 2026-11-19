Суд арестовал активы фигурантов дела о хищении 110 млн рублей на заводе в Таганроге
В Ростове-на-Дону арестовали имущество, денежные средства и банковские счета трех обвиняемых в махинациях при исполнении гособоронзаказа на таганрогском заводе «Звезда-Стрела». Общая стоимость арестованных активов составила 57 млн руб., сообщили в пресс-службе СКР.
Уголовное дело связано с хищением более 110 млн руб. По версии следствия, бывший генеральный директор предприятия Александр Шафранович и его сообщники завышали стоимость продукции специального назначения. Кроме того, следствие установило факты взяточничества. О деле стало известно в августе 2026 года.
Фигурантам вменяют мошенничество, злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа, получение и дачу взяток. По данным следствия, при заключении контрактов на производство составной части тактической ракеты в документах намеренно указывали недостоверную себестоимость изделия, что позволяло похищать бюджетные средства.
Ранее руководители «Звезды-Стрелы» уже становились фигурантами дел о хищениях при исполнении оборонных заказов. В июне 2024 года бывшего гендиректора предприятия Владимира Масленского приговорили к четырем годам колонии и штрафу 800 тыс. руб. по делу о хищении 420 млн руб. В июле того же года к 2,5 года колонии приговорили экс-директора Таганрогского литейного завода Константина Слинько.