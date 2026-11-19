Ранее руководители «Звезды-Стрелы» уже становились фигурантами дел о хищениях при исполнении оборонных заказов. В июне 2024 года бывшего гендиректора предприятия Владимира Масленского приговорили к четырем годам колонии и штрафу 800 тыс. руб. по делу о хищении 420 млн руб. В июле того же года к 2,5 года колонии приговорили экс-директора Таганрогского литейного завода Константина Слинько.