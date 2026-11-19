Началось банкротство воронежского проектировщика сахзаводов
Арбитражный суд Воронежской области ввел процедуру наблюдения в отношении местного ООО «Вестерос инжиниринг» (входит в ГК «Вестерос», специализирующуюся на проектировании и автоматизации оборудования для сахарной промышленности). Информация об этом появилась в арбитражной картотеке. Резолютивная и мотивировочная части решения не опубликованы.
Банкротство «Вестерос инжиниринга» инициировало тюменское ООО «Сканикс русланд» Евгения Волкова в июле. Представители истца поясняли «Ъ-Черноземье», что заявление было подано из-за неоплаты поставки по договору. Сумма задолженности составляла около 5 млн руб.
В итоге компания забрала свой иск, однако в августе арбитраж принял заявление о вступлении в дело от татарского ООО «Буинский сахар», которое контролируется татарстанским же АО АК «Барс агро». Заседание по нему прошло сегодня.
В марте Межрайонная инспекция ФНС №15 по Воронежской области подавала заявление о признании банкротом местного ООО «Вестерос Машины» — другой структуры ГК «Вестерос». Суд вернул иск из-за отсутствия доказательств.