Арбитражный суд Воронежской области ввел процедуру наблюдения в отношении местного ООО «Вестерос инжиниринг» (входит в ГК «Вестерос», специализирующуюся на проектировании и автоматизации оборудования для сахарной промышленности). Информация об этом появилась в арбитражной картотеке. Резолютивная и мотивировочная части решения не опубликованы.