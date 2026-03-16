ФНС попытается обанкротить производителя оборудования для сахзаводов в Воронеже

В Арбитражный суд Воронежской области поступило заявление Межрайонной инспекции ФНС №15 по региону о признании банкротом ООО «Вестерос машины» (входит в состав местной ГК «Вестерос», занимающейся проектированием, производством, строительством и автоматизацией оборудования для сахарной промышленности). Иск пока не принят к производству, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Cахарный завод в Воронежской области. Пункт приема сахарной свеклы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сумма требований и их суть не раскрываются, ранее стороны не встречались в судах. По данным Rusprofile, по состоянию на 10 ноября 2025 года у компании имеется налоговая задолженность в размере около 2,5 млн руб., при этом в 2024-м были уплачены налоги и взносы на сумму более 5,5 млн руб. В отношении ООО «Вестерос машины» открыто шесть гражданских арбитражных дел на общую сумму 5,5 млн руб. Основная категория споров — неисполнение обязательств. Также зафиксировано шесть исполнительных производств.

Компания зарегистрирована в 2022 году в Воронеже. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство оборудования для пищевой промышленности. С 26 ноября 2025 года генеральным директором является Андрей Дронов. Собственником компании является Руслан Жуасбеков. Выручка компании в 2024 году составила 245,2 млн руб. Чистый убыток составил 4,7 млн руб.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что ООО «Обогатительное оборудование», входящее в периметр воронежской машиностроительной группы «Рудгормаш», также может обанкротиться из-за иска ФНС.

Мария Свиридова