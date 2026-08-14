В банкротном деле проектировщика сахзаводов из Воронежа сменился кредитор

Арбитражный суд Воронежской области отклонил заявление тюменского ООО «Сканикс Русланд» о признании банкротом воронежского ООО «Вестерос Инжиниринг» (входит в ГК «Вестерос», специализирующуюся на проектировании и автоматизации оборудования для сахарной промышленности). Вместо него в деле появился новый кредитор — татарское ООО «Буинский сахар». Это следует из картотеки суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Тюменская компания обратилась в суд 2 июля, через неделю заявление оставили без движения из-за недостатков. В итоге она решила его забрать, суд это удовлетворил. Параллельно заявляется ООО «Буинский сахар» — в его документах тоже нашлись недочеты, которые надо устранить до 21 августа.

В ООО «Сканикс Русланд» пояснили «Ъ-Черноземье», что иск был подан из-за неоплаты поставки по договору. Сумма задолженности составляет около 5 млн руб. При этом руководство должника не выходит на связь, хотя платеж ожидался еще в марте прошлого года.

Кредитор считал перспективы разбирательства пессимистичными: найти собственника невозможно, имущества у компании нет.

По данным Rusprofile, ООО «Вестерос инжиниринг» зарегистрировано в сентябре 2022 года в Воронеже для производства машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов, напитков и табачных изделий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральным директором является Андрей Дронов, учредителем — Руслан Жуасбеков. По итогам 2024 года компания выручила 222 млн, чистая прибыль составила 8,8 млн руб. Финансовые показатели за 2025-й не раскрываются. ООО «Сканикс русланд» зарегистрировано в июне 2023 года в Тюмени. Основной вид деятельности — неспециализированная оптовая торговля. Уставный капитал — 500 тыс. руб. Учредителем и генеральным директором является Евгений Волков. В 2025 году компания выручила 119 млн, чистая прибыль составила 11 млн руб.

В марте Межрайонная инспекция ФНС №15 по Воронежской области подала заявление о признании банкротом ООО «Вестерос Машины» — другой структуры ГК. Суд вернул иск из-за отсутствия доказательств.

Анна Швечикова