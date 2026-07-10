Тюменская компания подала иск о банкротстве к воронежской структуре «Вестероса»

В Арбитражный суд Воронежской области поступило заявление тюменского ООО «Сканикс русланд» о признании банкротом воронежского ООО «Вестерос инжиниринг» (входит в состав местной ГК «Вестерос», занимающейся проектированием, производством, строительством и автоматизацией оборудования для сахарной промышленности). Заявление оставлено без движения до 14 августа из-за неуплаты государственной пошлины. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Cахарный завод в Воронежской области

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Cахарный завод в Воронежской области

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее стороны не встречались в судах. В картотеке арбитражных дел суть иска и размер требований не разглашаются.

В ООО «Сканикс Русланд» пояснили «Ъ-Черноземье», что иск подан из-за неоплаты заказчиком поставки по договору. Сумма задолженности составляет около 5 млн руб. Собеседник издания сообщил, что руководство компании-должника не выходит на связь, хотя платеж должны были совершить еще в марте прошлого года. В «Сканикс Русланд» называют перспективы судебного разбирательства пессимистичными: найти собственника невозможно, имущества у компании нет.

«Ъ-Черноземье» удалось дозвониться лишь по одному из номеров, указанных на сайте ГК «Вестерос». Бывший сотрудник, ответивший на звонок, сообщил, что уволился в ноябре прошлого года и ничего не знает о текущем состоянии организации.

По данным Rusprofile, ООО «Вестерос инжиниринг» зарегистрировано в сентябре 2022 года в Воронеже для производства машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов, напитков и табачных изделий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральным директором является Андрей Дронов, учредителем — Руслан Жуасбеков. По итогам 2024 года компания выручила 222 млн, чистая прибыль составила 8,8 млн руб. Финансовые показатели за 2025-й не раскрываются. ООО «Сканикс русланд» зарегистрировано в июне 2023 года в Тюмени. Основной вид деятельности — неспециализированная оптовая торговля. Уставный капитал — 500 тыс. руб. Учредителем и генеральным директором является Евгений Волков. В 2025 году компания выручила 119 млн, чистая прибыль составила 11 млн руб.

В марте стало известно о подаче Межрайонной инспекцией ФНС №15 по Воронежской области заявления о признании ООО «Вестерос машины» (еще одной структуры ГК) банкротом. По данным картотеки арбитражных дел, суд дважды оставлял его без движения — срок устранения нарушений продлевался с 7 мая до 3 июля.

Кабира Гасанова