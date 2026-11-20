По данным Rusprofile, ООО «Свэг» зарегистрировано в Курском районе Курской области в 2021 году. Основной вид деятельности — производство табачных изделий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Контролирует компанию ее гендиректор Елена Кочетова, которой принадлежит 80% долей. Еще 20% владеет Диана Лебедева. В 2025 году выручка общества выросла на 23% — с 296 млн до 366 млн руб. Чистая прибыль в прошлом году увеличилась более чем вдвое — с 22 млн до 48 млн руб.