ФНС снова потребовала банкротства курского производителя табака «Свэг»
Арбитражный суд Курской области возбудил производство по новому иску межрайонной инспекции ФНС № 20 по Саратовской области о признании банкротом местного производителя табачных изделий ООО «Свэг». Налоговая снова заявила задолженность в объеме 127,3 млн руб. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.
Согласно картотеке арбитражных дел, на этой неделе курский суд прекратил производство по аналогичному заявлению ФНС к «Свэгу».По данным налогового органа, в октябре сумма неуплаченных обязательных платежей составляла 127,3 млн руб., из которых 97 млн руб. приходились на основной долг, 20 млн руб. — на пени и 10,3 млн руб. — на штрафы. Начисления включали НДС, акцизы на табачную продукцию, налог на прибыль, НДФЛ, транспортный налог и страховые взносы. Из суммы основного долга 94,9 млн руб. не были уплачены более трех месяцев.
Заявитель посчитал, что из-за нехватки средств на оплату расходов на банкротные процедуры «Свэг» можно отнести к категории должников с недостаточными активами. Однако ответчик частично погасил задолженность — в объеме 11,3 млн руб. На фоне этого суд предложил ФНС рассмотреть заявление в общем порядке, но налоговая не изменила требования. В связи с этим иск был признан необоснованным.
По данным Rusprofile, ООО «Свэг» зарегистрировано в Курском районе Курской области в 2021 году. Основной вид деятельности — производство табачных изделий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Контролирует компанию ее гендиректор Елена Кочетова, которой принадлежит 80% долей. Еще 20% владеет Диана Лебедева. В 2025 году выручка общества выросла на 23% — с 296 млн до 366 млн руб. Чистая прибыль в прошлом году увеличилась более чем вдвое — с 22 млн до 48 млн руб.
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