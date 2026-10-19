Курский производитель табачных изделий может обанкротиться из-за 127 млн долга
В Арбитражный суд Курской области поступил иск межрайонной инспекции ФНС №20 по Саратовской области о признании банкротом местного производителя табачных изделий ООО «Свэг». Сумма требований налоговиков составляет 127,2 млн руб. Подробности претензий ФНС не раскрываются. Иск пока не принят к производству. Это следует из картотеки арбитражных дел.
С февраля «Свэг» подал семь заявлений в Арбитражный суд Курской области об оспаривании налоговых правонарушений и доначислений по акцизам на табачную продукцию. Производство по пяти из них приостановлено. Еще одно оставлено без движения до 22 октября из-за процессуальных нарушений при подаче. Оставшееся заявление принято к производству, ближайшее заседание суда по делу запланировано на 11 ноября.
По данным Rusprofile, ООО «Свэг» зарегистрировано в Курском районе Курской области в 2021 году. Основной вид деятельности — производство табачных изделий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Контролирует компанию ее гендиректор Елена Кочетова, которой принадлежит 80% долей. Еще 20% владеет Диана Лебедева. В 2025 году выручка общества выросла на 23% — до 366 млн руб. Чистая прибыль увеличилась более чем вдвое — до 48 млн руб.
В отношении предприятия введено четыре исполнительных производства на общую сумму 138 млн руб. Остаток задолженности составляет 123 млн руб. На 1 сентября у компании имелся долг по налогам, сборам и штрафам на 125 млн руб. «Свэг» реализует свою продукцию, в том числе жевательный табак, под брендами Swanson, Attack, Swag и Zверь.
В сентябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что липецкий «Усмань-табак» заподозрили в незаконном использовании товарного знака «Беломорканал».