Курский производитель табачных изделий может обанкротиться из-за 127 млн долга

С февраля «Свэг» подал семь заявлений в Арбитражный суд Курской области об оспаривании налоговых правонарушений и доначислений по акцизам на табачную продукцию. Производство по пяти из них приостановлено. Еще одно оставлено без движения до 22 октября из-за процессуальных нарушений при подаче. Оставшееся заявление принято к производству, ближайшее заседание суда по делу запланировано на 11 ноября.