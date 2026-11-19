«Ежегодно только Ростовская область будет экономить миллиарды. При этом и сами люди, те, которые перестанут тратиться на эту пагубную привычку, они тоже сэкономят эти деньги и перенаправят их в другие сектора, на другие нужды, более полезные и для людей, и для семей. И эффект будет с плюсом», — отметил господин Бураков.