На Дону ожидают экономии миллиардов после запрета вейпов
Законодательное собрание Ростовской области 17 ноября утвердило полный запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. Ограничения вступят в силу 1 марта 2027 года и будут действовать до 1 марта 2032 года. Запрет распространяется на покупателей любого возраста. Экономические последствия меры прокомментировал председатель комитета регионального парламента по экономической политике Игорь Бураков на пресс-конференции в «ТАСС Юг».
По его оценке, отказ от никотинсодержащей продукции повысит здоровье и трудоспособность населения, а экономия на лечении заболеваний в перспективе превысит выпадающие доходы бюджета от снижения продаж.
«Ежегодно только Ростовская область будет экономить миллиарды. При этом и сами люди, те, которые перестанут тратиться на эту пагубную привычку, они тоже сэкономят эти деньги и перенаправят их в другие сектора, на другие нужды, более полезные и для людей, и для семей. И эффект будет с плюсом», — отметил господин Бураков.
Замминистра здравоохранения Ростовской области Александр Середа в свою очередь указал, что сокращение распространенности курения позволит снизить расходы на оплату больничных листов, лечение хронических заболеваний, закупку лекарств и проведение операций. Также уменьшатся затраты, связанные с инвалидностью и утратой трудоспособности.