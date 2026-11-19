По данным ведомства, летом 2022 года 47-летний мужчина получил 425 тыс. руб. за подписание актов приема-сдачи работ по техническому обслуживанию оборудования предприятия. Это позволило организациям, выполнявшим работы, получить оплату без претензий со стороны заказчика.