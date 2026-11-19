Экс-директора филиала пивоваренной компании оштрафовали на 2,5 млн рублей
Фрунзенский райсуд Ярославля оштрафовал на 2,5 млн руб. бывшего директора филиала пивоваренной компании за получение коммерческого подкупа в крупном размере. Об этом сообщила прокуратура Ярославской области.
По данным ведомства, летом 2022 года 47-летний мужчина получил 425 тыс. руб. за подписание актов приема-сдачи работ по техническому обслуживанию оборудования предприятия. Это позволило организациям, выполнявшим работы, получить оплату без претензий со стороны заказчика.
Суд назначил бывшему руководителю штраф с учетом позиции государственного обвинителя. Приговор пока не вступил в законную силу.
Это уже не первый приговор по делу о коммерческом подкупе в пивоваренной отрасли Ярославля в ноябре. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», 16 ноября Фрунзенский районный суд оштрафовал на 1,6 млн руб. 49-летнего бывшего топ-менеджера пивоваренной компании. По данным прокуратуры, летом 2022 года он получил 160 тыс. руб. за подписание актов приемки работ по техническому обслуживанию оборудования предприятия
Ранее, 10 ноября, суд оштрафовал на 4,2 млн руб. бывшего главного инженера филиала «Пивоваренной компании „Балтика“» — завода «Ярпиво». Его признали виновным в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере: с декабря 2019 года по февраль 2024 года он получил 4,066 млн руб. за содействие двум организациям при проведении закупок и заключении договоров. Суд также постановил конфисковать полученную сумму.