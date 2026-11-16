В Ярославской области бывшего топ-менеджера оштрафовали за коммерческий подкуп

По данным прокуратуры, летом 2022 года 49-летний мужчина получил 160 тыс. руб. за подписание актов приемки работ по техническому обслуживанию оборудования предприятия. Это позволило организации, выполнявшей работы, получить оплату без претензий со стороны заказчика.