В Ярославской области бывшего топ-менеджера оштрафовали за коммерческий подкуп
Фрунзенский райсуд Ярославля оштрафовал на 1,6 млн руб. бывшего топ-менеджера пивоваренной компании по уголовному делу о получении коммерческого подкупа в крупном размере. Об этом сообщила прокуратура Ярославской области.
По данным прокуратуры, летом 2022 года 49-летний мужчина получил 160 тыс. руб. за подписание актов приемки работ по техническому обслуживанию оборудования предприятия. Это позволило организации, выполнявшей работы, получить оплату без претензий со стороны заказчика.
Суд назначил бывшему руководителю штраф в размере десятикратной суммы полученного вознаграждения. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее, «Ъ-Ярославль» сообщал о приговоре бывшему главному инженеру филиала пивоваренной компании «Балтика» — завода «Ярпиво». Его оштрафовали на 4,2 млн руб. за получение коммерческого подкупа в особо крупном размере. По материалам дела, с декабря 2019 года по февраль 2024 года он получил 4,066 млн руб. за содействие двум организациям при проведени