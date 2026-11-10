Главного инженера «Ярпиво» оштрафовали на 4,2 млн рублей за коммерческий подкуп
Фрунзенский райсуд Ярославля оштрафовал главного инженера филиала «Пивоваренной компании „Балтика“» — завода «Ярпиво» — на 4,2 млн руб. за незаконное получение коммерческого подкупа в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
По материалам дела, с декабря 2019 года по февраль 2024 года инженер содействовал другому фигуранту уголовного дела и обеспечивал ему общее покровительство. Он согласовывал фиктивные результаты тендеров, в которых победителями становились две организации, а также подписывал с ними договоры и соглашения. За это он регулярно получал денежное вознаграждение.
Всего на счета инженера перевели 4,066 млн руб. Суд постановил конфисковать эту сумму. До исполнения приговора на недвижимость осужденного наложили арест.
Инженера признали виновным в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере.