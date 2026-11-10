Главного инженера «Ярпиво» оштрафовали на 4,2 млн рублей за коммерческий подкуп

По материалам дела, с декабря 2019 года по февраль 2024 года инженер содействовал другому фигуранту уголовного дела и обеспечивал ему общее покровительство. Он согласовывал фиктивные результаты тендеров, в которых победителями становились две организации, а также подписывал с ними договоры и соглашения. За это он регулярно получал денежное вознаграждение.