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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Ярославль

Главного инженера «Ярпиво» оштрафовали на 4,2 млн рублей за коммерческий подкуп

Фрунзенский райсуд Ярославля оштрафовал главного инженера филиала «Пивоваренной компании „Балтика“» — завода «Ярпиво» — на 4,2 млн руб. за незаконное получение коммерческого подкупа в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Егор Снетков / Коммерсантъ

По материалам дела, с декабря 2019 года по февраль 2024 года инженер содействовал другому фигуранту уголовного дела и обеспечивал ему общее покровительство. Он согласовывал фиктивные результаты тендеров, в которых победителями становились две организации, а также подписывал с ними договоры и соглашения. За это он регулярно получал денежное вознаграждение.
Всего на счета инженера перевели 4,066 млн руб. Суд постановил конфисковать эту сумму. До исполнения приговора на недвижимость осужденного наложили арест.
Инженера признали виновным в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере.
Виктория Самко