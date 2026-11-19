Недвижимость экс-директора сочинского филиала БТИ обратили в доход государства
Хостинский районный суд Сочи обратил в доход государства недвижимость бывшего директора сочинского филиала Краевого БТИ Евгения Сухозадова и связанных с ним лиц. Общая кадастровая стоимость объектов составила более 317,7 млн руб., сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Сухозадов руководил филиалом ГУП КК «Крайтехинвентаризация — Краевое БТИ» в Сочи с 2002 по 2015 год. За это время на него, его родственников и близких знакомых оформили значительное количество объектов недвижимости.
При этом, как установил суд, у фигуранта Сухозадова и этих лиц не было финансовой возможности приобрести дорогостоящее имущество. Законность происхождения средств, на которые была куплена недвижимость, подтвердить не удалось.
Суд постановил обратить в доход Российской Федерации принадлежащие ответчикам объекты недвижимости общей стоимостью 317,8 млн руб. Решение подлежит немедленному исполнению.