«Аэрофлот» впервые с 2024 года проведет индексацию «плоских» тарифов

Авиакомпания «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) объявила об индексации «плоских» тарифов — фиксированных цен на билеты, которые не меняются в течение года. Это первое повышение с 2024 года, и оно вступит в силу с 29 марта.

Стоимость билетов на рейсы из Москвы в города Дальнего Востока повысится примерно на 16%. Так, билет в одну сторону подорожает с 18,1 тыс. руб. до 21 тыс., а туда-обратно — с 30,1 тыс. до 35 тыс. руб. Дочерняя авиакомпания «Россия» при этом увеличила цены на 25%: билет в одну сторону вырастет с 16 тыс. до 20 тыс. руб., туда-обратно — с 20 тыс. до 33 тыс. руб. Аналогично повысились тарифы авиакомпании iFly, работающей по программе «мокрого» лизинга.

Индексация коснулась также «плоских» тарифов на рейсы из Москвы в Калининград: цена в один конец вырастет с 6,8 тыс. до 7,9 тыс. руб., а в оба конца — с 11,3 тыс. до 13 тыс. руб.

В «Аэрофлоте» объяснили повышение тарифов значительным ростом расходов на наземное обслуживание в аэропортах. В октябре гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский предупреждал о рисках подорожания билетов. По его словам, доля аэропортовых расходов в стоимости билета по отдельным направлениям доходит до 30%. В сентябре авиакомпания предлагала перераспределить часть субсидий с рейсов в европейской части страны на дальневосточные направления.

