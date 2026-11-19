В Туапсинском округе уровень реки Дефань поднялся до опасной отметки
В Туапсинском муниципальном округе из-за сильных дождей уровень воды в реке Дефань поднялся до опасной отметки. При этом река пока остается в пределах берегов. Об этом сообщил глава округа Сергей Бойко.
По его словам, сильный дождь и порывистый ветер сохранятся на территории округа до конца суток. Специалисты постоянно следят за уровнем воды в реках, все службы находятся в состоянии готовности.
Сергей Бойко призвал жителей и гостей округа соблюдать меры безопасности, не приближаться к водоемам и не посещать леса. По возможности рекомендуется оставаться дома и отказаться от поездок на личном транспорте. В случае опасности необходимо обращаться по номеру 112.
В социальных сетях жители села Дефановка публикуют сообщения о последствиях непогоды. По поступающей информации, на нескольких улицах населенного пункта оказались отрезаны подходы к мостовым переходам. Также сообщается о подтоплениях.