Сергей Бойко призвал жителей и гостей округа соблюдать меры безопасности, не приближаться к водоемам и не посещать леса. По возможности рекомендуется оставаться дома и отказаться от поездок на личном транспорте. В случае опасности необходимо обращаться по номеру 112.