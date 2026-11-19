«Для Ростовской области экология и сохранение природного богатства — это стратегический приоритет. Мы видим, как сегодня важно общаться с подрастающим поколением, воспитывать в детях любовь к родному краю и ответственность за его будущее. Через культуру и классическую литературу мы говорим с молодежью о самом важном — о бережном отношении к природе, о том, что каждый из нас может внести вклад в улучшение экологической ситуации в регионе»,— отметила госпожа Кушнарева.