В Ростове 170 школьников приняли участие в образовательных мероприятиях о Пушкине и экологии
В Донской государственной публичной библиотеке в ноябре прошла серия образовательных мероприятий «Пушкин и природа», объединившая литературу и экологическую тематику. Участниками трех иммерсивных лекций стали 170 школьников из разных учебных заведений Ростова-на-Дону. Проект состоялся при поддержке Сбера и министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области.
Программа объединила знакомство с творчеством Александра Пушкина и обсуждение вопросов устойчивого развития. В фойе библиотеки для гостей организовали тематическую фотозону в виде раскрытой книги с цитатой поэта. Центральным событием стала иммерсивная лекция «Онегин, добрый мой приятель», представленная в формате театрализованной постановки. Такой подход позволил школьникам познакомиться с известным произведением в интерактивной форме.
После лекции ребята приняли участие в игре «Угадай строчку», где проверили знание стихотворений Пушкина, посвященных природе. Завершилась образовательная программа викториной на тему устойчивого развития. Участники обсудили значение бережного отношения к окружающей среде и способы сохранения природного богатства региона.
Заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев отметил, что обращение к классической литературе позволяет объединить темы культуры и экологии. По его словам, произведения Пушкина отражают красоту природы и учат внимательному отношению к окружающему миру.
«Наше мероприятие объединяет, казалось бы, два разных мира: мир русской классической литературы и мир современной экологии. Но Александр Сергеевич Пушкин был не только гением слова, но и тонким ценителем природы. Его строки учат нас видеть красоту в каждом времени года, любить родной край и бережно относиться к тому, что нас окружает»,— сказал господин Усачев.
Министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Алла Кушнарева подчеркнула, что экологическое просвещение детей и подростков остается одним из направлений работы по сохранению природного наследия региона. По ее словам, важно формировать у подрастающего поколения любовь к родному краю и понимание личной ответственности за его будущее.
«Для Ростовской области экология и сохранение природного богатства — это стратегический приоритет. Мы видим, как сегодня важно общаться с подрастающим поколением, воспитывать в детях любовь к родному краю и ответственность за его будущее. Через культуру и классическую литературу мы говорим с молодежью о самом важном — о бережном отношении к природе, о том, что каждый из нас может внести вклад в улучшение экологической ситуации в регионе»,— отметила госпожа Кушнарева.