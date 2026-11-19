«Ласточки» между Рыбинском и Москвой будут ходить ежедневно на каникулах
Скоростные электропоезда «Ласточка» на маршруте Рыбинск—Москва будут курсировать ежедневно с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно. Дополнительные рейсы назначили из-за повышенного спроса на поездки в предновогодний период и новогодние каникулы, сообщили в пресс-службе Северной железной дороги.
Поезда будут следовать по действующему расписанию. Из Москвы состав отправляется в 06:20 и прибывает в Рыбинск в 10:19. Обратный рейс отправляется из Рыбинска в 19:10 и прибывает в Москву в 23:04. По пути предусмотрена остановка в Ярославле.
Скоростное железнодорожное сообщение между Москвой и Рыбинском с использованием «Ласточек» организовали 1 августа 2026 года. Сейчас поезда ходят по выходным и праздничным дням. Время в пути составляет около четырех часов в каждом направлении.
Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», скоростными электропоездами «Ласточка» на маршруте Рыбинск—Москва за три месяца воспользовались 16,6 тыс. пассажиров. В октябре поезда перевезли более 5 тыс. человек,