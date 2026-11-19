Поезда будут следовать по действующему расписанию. Из Москвы состав отправляется в 06:20 и прибывает в Рыбинск в 10:19. Обратный рейс отправляется из Рыбинска в 19:10 и прибывает в Москву в 23:04. По пути предусмотрена остановка в Ярославле.