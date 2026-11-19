ВТБ нарастил кредитный портфель ярославского МСБ до 17 млрд рублей
Кредитный портфель малого и среднего бизнеса ВТБ в Ярославской области по итогам 9 месяцев 2026 года вырос на 15%, достигнув отметки в почти 17 млрд руб. Объем привлеченных средств бизнеса в банке за этот же период составил 30 млрд руб., сообщили «Ъ-Ярославль» в пресс-службе ВТБ.
В четверку отраслей с наибольшим объемом кредитования вошли жилищное и коммерческое строительство, торговля, здравоохранение и фармацевтическая промышленность. По данным банка, существенную роль в финансировании предприятий продолжают играть программы государственной поддержки.
За девять месяцев 2026 года гарантийный портфель клиентов малого и среднего бизнеса ВТБ в Ярославской области увеличился на 8%, до 6,7 млрд руб. Банковские гарантии используются предприятиями, в частности, для обеспечения обязательств перед контрагентами и участив я в закупках, не отвлекая собственные средства из оборота.
Объем пассивов, сформированных ярославским сектором МСБ в ВТБ сохранился на уровне 30 млрд руб. Более 75% портфеля приходится на срочные ресурсы.
По словам управляющего ВТБ в Ярославской области Якова Томилова, банк отмечает повышение интереса МСБ к кредитованию и инвестиционным проектам на фоне постепенного снижения ключевой ставки. Он также охарактеризовал региональный бизнес как зрелый и ориентированный на долгосрочное развитие.