За девять месяцев 2026 года гарантийный портфель клиентов малого и среднего бизнеса ВТБ в Ярославской области увеличился на 8%, до 6,7 млрд руб. Банковские гарантии используются предприятиями, в частности, для обеспечения обязательств перед контрагентами и участив я в закупках, не отвлекая собственные средства из оборота.