«На снижение туристического потока влияет ряд обстоятельств. Среди них — падение покупательной способности населения и значительное снижение количества авиарейсов. Например, одна из авиакомпаний Уральского региона в прошлом году выполняла в среднем более 30 рейсов в день, тогда как в этом году — всего один»,— сказал господин Богданов.