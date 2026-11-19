Эксперт: загрузка отелей и санаториев Сочи в ноябре снизилась до 15–20%
В ноябре 2026 года загрузка некоторых отелей и санаториев Сочи снизилась до 15–20%. Как сообщил «Ъ-Сочи» председатель ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов, часть объектов приостановила работу до следующего года. Причина — нерентабельность.
«На снижение туристического потока влияет ряд обстоятельств. Среди них — падение покупательной способности населения и значительное снижение количества авиарейсов. Например, одна из авиакомпаний Уральского региона в прошлом году выполняла в среднем более 30 рейсов в день, тогда как в этом году — всего один»,— сказал господин Богданов.
Он добавил, что отели, которые системно работают над продвижением и формированием собственного предложения, показывают результаты выше среднерыночных. К ним приезжают гости из Краснодарского края, Ростовской области и других регионов России.