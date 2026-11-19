Тела супругов — 60-летнего мужчины и 59-летней женщины — с признаками насильственной смерти были обнаружены 17 ноября в одном из домов на улице 8 Марта в Новочеркасске. По версии следствия, двумя днями ранее между подозреваемым — сыном погибших — и отцом вспыхнул конфликт, в ходе которого мужчина расправился с обоими родителями.