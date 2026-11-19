В Новочеркасске подозреваемого в убийстве родителей заключили под стражу
Суд по ходатайству следователя заключил под стражу 36-летнего жителя Новочеркасска, подозреваемого в убийстве двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение, сообщили в СУ СК России по Ростовской области.
Тела супругов — 60-летнего мужчины и 59-летней женщины — с признаками насильственной смерти были обнаружены 17 ноября в одном из домов на улице 8 Марта в Новочеркасске. По версии следствия, двумя днями ранее между подозреваемым — сыном погибших — и отцом вспыхнул конфликт, в ходе которого мужчина расправился с обоими родителями.
В ходе допроса задержанный дал признательные показания. Следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, продолжаются.