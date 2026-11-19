OIBDA Segezha Group в третьем квартале 2026 года выросла более чем в четыре раза год к году, до 2,3 млрд руб., сообщила компания. Показатель увеличился впервые с середины 2024 года. Выручка почти не изменилась, скорректировавшись на 0,3%, до 23,4 млрд руб.