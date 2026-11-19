Segezha Group впервые с 2024 года увеличила квартальную OIBDA
OIBDA Segezha Group в третьем квартале 2026 года выросла более чем в четыре раза год к году, до 2,3 млрд руб., сообщила компания. Показатель увеличился впервые с середины 2024 года. Выручка почти не изменилась, скорректировавшись на 0,3%, до 23,4 млрд руб.
По итогам девяти месяцев OIBDA снизилась на 6,5%, до 3,1 млрд руб., выручка — на 10,1%, до 61,4 млрд руб. Чистый убыток снизился на 30,6%, до 22,3 млрд руб. Чистый долг вырос на 34%, до 82,1 млрд руб.
В компании отметили, что «умеренное снижение» выручки год к году отражает общую ситуацию в отрасли. Рост прибыли, говорят в Segezha Group, обеспечили сегменты «бумага и упаковка» с маржой 26,7% и «домостроение» (22,3%). Кроме того, восстанавливается деревообработка Сибири (маржа 13,7%) и Северо-Запада (выход в плюс).
Участники отрасли указывают, что во многом экспортерам помогает ослабление рубля. Но фундаментальных причин для существенного улучшения ситуации на рынке они все еще не видят.