Минтранс прорабатывает создание пунктов пропуска через границу в Сириусе
В федеральной территории Сириус могут появиться железнодорожный и морской пункты пропуска через государственную границу. Вопросы развития транспортной инфраструктуры обсуждались на Транспортной неделе. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба Минтранса РФ.
В частности, рассматривается возможность включения железнодорожной станции «Сириус» в состав действующего пункта пропуска Адлер. Сейчас прорабатываются вопросы обустройства станции и ее технического оснащения в соответствии с требованиями государственных контрольных органов.
Кроме того, ведомство рассматривает включение терминала «Сириус» в морском порту Сочи в состав действующего морского пункта пропуска в качестве отдельного участка. Реализовать эти мероприятия планируется после строительства морского вокзала. Он будет необходим для проведения таможенного, пограничного и других видов контроля.
В Минтрансе отметили, что развитие международной транспортной инфраструктуры в Сириусе должно способствовать увеличению перевозок и упростить передвижение иностранных гостей и жителей России.
Ранее станцию «Имеретинский Курорт» переименовали в «Сириус» распоряжением правительства РФ. Новое название внесли в железнодорожные справочно-информационные системы и сервисы продажи билетов. Также планируется переименовать вокзал «Олимпийский парк» в вокзал «Сириус». В РЖД пояснили, что это должно подчеркнуть территориальное единство федеральной территории и сделать пассажирскую инфраструктуру удобнее для ее жителей и гостей.