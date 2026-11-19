Ранее станцию «Имеретинский Курорт» переименовали в «Сириус» распоряжением правительства РФ. Новое название внесли в железнодорожные справочно-информационные системы и сервисы продажи билетов. Также планируется переименовать вокзал «Олимпийский парк» в вокзал «Сириус». В РЖД пояснили, что это должно подчеркнуть территориальное единство федеральной территории и сделать пассажирскую инфраструктуру удобнее для ее жителей и гостей.