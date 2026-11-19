В 2027 году на 59 проектов предусмотрено около 250 млн руб., то есть в среднем около 4,2 млн руб. на проект. Достаточно ли этой суммы, можно сказать, только зная, на что именно выделены деньги и есть ли план работ со сметой. Детская площадка и детский сад — объекты совсем разного масштаба, поэтому каждый проект нужно проверять: что строим, по какому проекту, сколько это реально стоит.