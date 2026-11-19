«Важно учитывать не только стоимость строительства, но и риски»
Эксперт Наталия Брайловская — о финансировании проектов местных инициатив в Дагестане
В Дагестане определили 59 проектов-победителей программы «Местные инициативы» на 2027 год. На их реализацию в 23 муниципальных образованиях республики предусмотрено около 250 млн руб. Программа предусматривает развитие общественной и дорожной инфраструктуры, создание детских площадок, мест массового отдыха, спортивных объектов и учреждений дошкольного образования, сообщает пресс-служба правительства республики. Генеральный директор ООО «АрхПро» Наталия Брайловская считает, что эффективность программы зависит не столько от объема финансирования, сколько от качества подготовки проектов, полноты заложенных средств и возможности муниципалитетов содержать построенные объекты.
«Эффективность программы определяется не суммой, а тем, что стоит за каждым проектом. Первый вопрос: деньги выделены именно на строительство и уже есть согласованные проекты.
Чтобы программа решала задачи муниципалитета, нужна понятная цепочка: проработка потребностей жителей, проект, согласование с администрацией и только потом деньги на реализацию. Если эта цепочка выстроена, программа действительно улучшает инфраструктуру и качество жизни.
В 2027 году на 59 проектов предусмотрено около 250 млн руб., то есть в среднем около 4,2 млн руб. на проект. Достаточно ли этой суммы, можно сказать, только зная, на что именно выделены деньги и есть ли план работ со сметой. Детская площадка и детский сад — объекты совсем разного масштаба, поэтому каждый проект нужно проверять: что строим, по какому проекту, сколько это реально стоит.
При этом важно учитывать не только стоимость строительства, но и риски, которые возникают при реализации и последующей эксплуатации объектов. Главный риск бюджетной модели — спланировали, начали делать, а деньги закончились. Недостроенный объект не приносит пользы, но требует новых вложений. Поэтому важно, чтобы объем финансирования был заложен под проект целиком, а не под его начало.
Второй риск — содержание. Построить можно на деньги региона, а обслуживать объект потом муниципалитету с небольшим бюджетом. Кто и за какие деньги будет его содержать, нужно считать сразу.
При этом программа может стать инструментом развития активности на местах. Люди сами поднимают проблемы и обозначают, что нужно решать в их поселке или районе. Но дальше должны включиться профессионалы: проектировщики, сметчики, строители. Именно на их работу и нужны деньги.
Стройка и обслуживание объектов дают жителям рабочие места. Тогда программа дает долгосрочный эффект, а не разовый ремонт: объект построен по проекту, согласован и служит людям.
А еще больший эффект дает не отдельный объект, а система: проекты стоит выбирать по плану развития территории — сквер рядом со школой, дорога к нему, освещение, остановка».