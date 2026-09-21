Дебри регулирования

Лесопромышленники просят изменить положения нового закона, переложившего ответственность за лесоустройство на бизнес, и избавиться от монополии «Рослесинфорга» в этой области. Участники рынка указывают, что эта организация не справляется с выросшим объемом работ, а компаниям просрочки грозят лишением сырьевой базы. Регуляторы проблем с лесоустройством не видят, отмечая, что решают возникающие вопросы точечно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Лесопромышленные компании предлагают доработать нормы утвержденного в начале августа закона, внесшего ряд изменений в принципы лесоустройства с сентября 2027 года. Эту тему участники отрасли обсуждали на заседании комитета ТПП по предпринимательству в лесном комплексе 9 сентября, рассказали собеседники “Ъ”.

Согласно закону, ответственность за лесоустройство возлагается на арендаторов лесных участков, и невыполнение работ в срок грозит компаниям расторжением договоров аренды. При этом заниматься лесоустройством может только ФГБУ «Рослесинфорг», подведомственное Рослесхозу. Но, как отмечают участники рынка, у «Рослесинфорга» не хватает возможностей для выполнения своих обязательств, из-за чего возникают просрочки с исполнением договоров на лесоустройство — от трех месяцев до года.

Вице-президент «Сегежа Групп» Николай Иванов подчеркивает, что для бизнеса критична перспектива расторжения договоров аренды в случае, когда арендатор сделал все от него зависящее, чтобы выполнить требования законодательства. «Основная озабоченность в том, что, замкнув эти функции на "Рослесинфорг", регулятор переоценил его возможности»,— говорит он. При этом, указывает господин Иванов, за серьезные просрочки по исполнению договоров для организации нет штрафов и других последствий. Одновременно, продолжает топ-менеджер, растет стоимость работ по лесоустройству, что повышает нагрузку на бизнес в период кризиса. Перезагруженность «Рослесинфорга» также приводит к снижению качества работ, добавляет Николай Иванов.

Источник “Ъ” в отрасли говорит, что монополизация работ «Рослесинфоргом» и угрозы расторжения договоров снижают инвестиционную привлекательность лесопромышленных проектов. «Отсутствие гарантий своевременного получения актуальных материалов лесоустройства делает непредсказуемым главный актив любого производства — доступ к сырьевой базе на весь срок окупаемости»,— говорит собеседник “Ъ”. По его словам, банки не смогут принимать расчетную лесосеку в качестве твердого залога, что фактически закроет для отрасли доступ к долгосрочному кредитованию под разумные проценты. Для новых игроков вход в бизнес станет практически непреодолимым барьером: необходимость одновременно финансировать создание производства и оплачивать лесоустройство без понятных сроков приведет к кассовому разрыву еще до получения первой выручки, подчеркивает источник “Ъ”.

Бизнес предлагает Минприроды установить в законе переходный период до 1 марта 2030 года, предоставив право на выполнение работ по таксации лесов арендаторам с привлечением третьих лиц. Также компании просят исключить положение о расторжении договоров аренды лесных участков в случае невыполнения арендатором работ по лесоустройству до 1 марта 2030 года, если есть спорные вопросы в части качества работ или при невозможности выполнения работ в установленные сроки. Впоследствии, считают участники отрасли, эти положения из закона стоит исключить. «Лесоустройство должно остаться правом, а не обязанностью арендаторов лесных участков»,— уверен Николай Иванов.

В Минприроды “Ъ” сообщили, что «Рослесинфорг» выполняет лесоустройство на землях лесного фонда с 2022 года в рамках утвержденных норм Лесного кодекса. При этом организация вправе привлекать иных лиц, включенных в реестр аттестованных специалистов и имеющих право на выполнение работ по лесоустройству. В новом законе, отмечают в министерстве, уже предусмотрен переходный период до 1 марта 2030 года, в течение которого арендаторы лесных участков по мере устаревания материалов лесоустройства должны обеспечить проведение работ по таксации лесов и проектированию мероприятий по их сохранению. Это позволит компаниям заблаговременно запланировать ресурсы, замечают в Минприроды.

В Рослесхозе “Ъ” сообщили, что не видят проблем с выполнением лесоустроительных работ, а «Рослесинфорг» обладает необходимыми кадровыми и техническими ресурсами для исполнения обязательств в установленные сроки и надлежащего качества. В Рослесхозе добавили, что находятся в тесном диалоге с бизнесом и при необходимости точечно решают возникающие вопросы. В «Рослесинфорге» на вопросы “Ъ” не ответили.

Глава комитета законодательного собрания Архангельской области Александр Дятлов подчеркивает, что вопросы лесоустройства напрямую отражаются на стабильности экономики лесных регионов. По его словам, принятие предложенных лесопромышленниками мер крайне важно, так как в отрасли сложилась тяжелая обстановка в связи с закрытием европейских рынков, увеличением транспортных затрат и высоких процентных ставок.

Ольга Мордюшенко