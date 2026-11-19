Троих фигурантов дела о растрате на телеканале «Санкт-Петербург» отпустили из СИЗО
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга изменил меру пресечения трем подсудимым по делу о предполагаемой растрате 37,2 млн рублей при продвижении материалов телеканала «Санкт-Петербург» в интернете. Бывшую главу городского Центра управления регионом (ЦУР) Елену Никитину, блогера Николая Камнева и экс-заместителя гендиректора АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» (ГАТР) Сергея Сырова перевели из СИЗО под домашний арест. Новая мера избрана на два месяца и десять суток — до 29 января 2027 года.
Сторона обвинения просила сохранить содержание под стражей. Защитники подсудимых, напротив, ходатайствовали о более мягких мерах пресечения. Адвокат госпожи Никитиной, в частности, просил избрать меру, которая позволила бы ей трудоустроиться. Господин Камнев ссылался в том числе на необходимость помогать удочеренной дочери, которой требуется лечение.
Елена Никитина, Николай Камнев и Сергей Сыров находились под стражей с октября 2025 года. Другие фигуранты дела ранее содержались под более мягкими мерами. Супруг Елены Никитиной Сергей Кожокар был под домашним арестом, бывший гендиректор ГАТР Борис Петров — под запретом определенных действий.
По версии обвинения, в 2020–2021 годах ГАТР перечислило фонду «Новое медиа» около 37,2 млн рублей за распространение адаптированных материалов в социальных сетях. Следствие считает, что часть работ фактически не была выполнена, а средства выводились через подконтрольные структуры и индивидуальных предпринимателей. Подсудимые настаивают, что публикации действительно размещались.
Помимо госпожи Никитиной, господ Камнева и Сырова, по делу проходят Сергей Кожокар и Борис Петров. Производство в отношении сменившего господина Петрова на посту гендиректора ГАТР Александра Малькевича ранее было приостановлено после заключения им контракта на прохождение военной службы.
Предварительно следующее заседание назначено на 21 декабря.