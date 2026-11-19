Петроградский районный суд Санкт-Петербурга изменил меру пресечения трем подсудимым по делу о предполагаемой растрате 37,2 млн рублей при продвижении материалов телеканала «Санкт-Петербург» в интернете. Бывшую главу городского Центра управления регионом (ЦУР) Елену Никитину, блогера Николая Камнева и экс-заместителя гендиректора АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» (ГАТР) Сергея Сырова перевели из СИЗО под домашний арест. Новая мера избрана на два месяца и десять суток — до 29 января 2027 года.