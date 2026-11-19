45% жителей Татарстана отказались от спонтанных покупок во время распродаж
Около 45% опрошенных жителей Татарстана сообщили, что в этом году стали рациональнее подходить к сезонным распродажам и избегать импульсивных покупок. Это самый высокий показатель среди регионов Приволжского федерального округа, сообщила пресс-служба «Россельхозбанка».
В Марий Эл и Чувашии об отказе от спонтанных покупок сообщили 40% опрошенных. В целом по Приволжскому федеральному округу об изменении покупательского поведения заявили 30% респондентов.
При этом 89% участников опроса в ПФО не планируют тратить на «Черную пятницу» и другие сезонные распродажи более 15 тыс. руб. В округе 47% опрошенных намерены уложиться в 5 тыс. руб., еще 42% готовы потратить от 5 тыс. до 15 тыс. руб.
Покупать заранее выбранные товары для себя собираются 51% участников опроса в ПФО. В Марий Эл и Чувашии этот вариант назвали по 70% респондентов, в Татарстане — 64%.
Наиболее популярной категорией товаров на распродажах стали одежда, обувь и аксессуары: их выбрали более 75% участников исследования. Косметику и средства ухода назвали 40%, электронику и гаджеты — 34%, товары для дома — 26%.