При этом 89% участников опроса в ПФО не планируют тратить на «Черную пятницу» и другие сезонные распродажи более 15 тыс. руб. В округе 47% опрошенных намерены уложиться в 5 тыс. руб., еще 42% готовы потратить от 5 тыс. до 15 тыс. руб.