Из-за выхода игры GTA 6 нагрузка на сеть в России выросла почти на 60%
В день старта предзагрузки Grand Theft Auto 6 объем трафика через соединения «МегаФона» с серверами контент-провайдеров вырос на 58% по сравнению со средним показателем октября и на 44% относительно предыдущего дня, рассказали “Ъ” в компании. Игроки, оформившие предзаказ, еще 10 ноября получили возможность заранее скачать основные файлы новой части GTA на консоль: так, 11 ноября объем трафика достиг максимума за последние два месяца, превысив значение первого дня предзагрузки на 1,4%.
В «Вымпелкоме» “Ъ” заявили, что «заранее подготовили сеть широкополосного доступа к масштабным загрузкам». С момента старта предзагрузки GTA 6 трафик на сети ШПД оператора вырос примерно на 6% в сравнении со средними суточными показателями октября. В МТС, напротив, высокой активности пользователей не зафиксировали: «С 7 по 11 ноября и с 14 по 18 ноября на нашей сети фиксировался незначительный рост трафика, перегрузок не наблюдалось».