В «Вымпелкоме» “Ъ” заявили, что «заранее подготовили сеть широкополосного доступа к масштабным загрузкам». С момента старта предзагрузки GTA 6 трафик на сети ШПД оператора вырос примерно на 6% в сравнении со средними суточными показателями октября. В МТС, напротив, высокой активности пользователей не зафиксировали: «С 7 по 11 ноября и с 14 по 18 ноября на нашей сети фиксировался незначительный рост трафика, перегрузок не наблюдалось».