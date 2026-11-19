«Мы находимся между двумя полюсами: "музей-храм" или "музей-диснейленд". Истина, как всегда, посередине. С одной стороны, музей не имеет права конкурировать с боулингом, имея свою особую миссию. С другой — он не может быть "музеем-бубником", где ты слушаешь монотонный речитатив»,— отметил господин Пушкарев.