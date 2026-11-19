«Мы находимся между двумя полюсами: "музей-храм" или "музей-диснейленд"»
В Екатеринбурге обсудили способы привлечения детей в музеи
В Екатеринбурге представители музейного сообщества и культурной сферы обсудили, как заинтересовать детей музейными экспозициями и при этом сохранить их образовательную ценность. Участники паблик-тока «Город и дети», прошедшего на площадке школы «Классики», отметили, что музеям приходится конкурировать за внимание юных посетителей с цифровыми развлечениями, однако превращать выставочные пространства в парки аттракционов они не должны.
Директор Музея истории Екатеринбурга (МИЕ) Игорь Пушкарев считает, что ключевая задача — найти баланс между образовательной функцией музея и доступностью информации для детской аудитории. По его словам, экспозиции должны быть понятны юным посетителям, но не утрачивать свою основную миссию.
«Мы находимся между двумя полюсами: "музей-храм" или "музей-диснейленд". Истина, как всегда, посередине. С одной стороны, музей не имеет права конкурировать с боулингом, имея свою особую миссию. С другой — он не может быть "музеем-бубником", где ты слушаешь монотонный речитатив»,— отметил господин Пушкарев.
Одной из проблем участники назвали необходимость конкурировать с социальными сетями и цифровыми форматами за внимание подростков. Музеи внедряют интерактивные элементы и игровые механики, однако такой подход не всегда помогает донести до посетителей содержание экспозиций.
Директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко рассказала, что активное использование интерактивных объектов подростками приводит к необходимости ремонта оборудования. При этом заложенная в такие механики информационная составляющая зачастую остается незамеченной.
«Для нас это работа не с детьми, а с родителями. Другой момент: мы понимаем, какой глубокий материал мы заложили под каждую из механик и что этот материал остается незамеченным»,— пояснила госпожа Бондаренко.
В свою очередь, директор Музея Бориса Ельцина Анна Бородулина не согласилась с тем, что традиционные музейные предметы могут уступить место цифровым копиям. По ее мнению, на фоне распространения цифровых технологий у посетителей сохраняется интерес к реальным артефактам.
Госпожа Бородулина также отметила, что сложные исторические темы не обязательно отпугивают детскую аудиторию. В качестве примера она привела экспозицию, посвященную советскому периоду: представленные в ней дефицитный магазин и квартира накануне августовских событий с дисковым телефоном отражают незнакомый современным детям быт. Именно отсутствие собственного опыта взаимодействия с такими предметами, по ее мнению, может вызвать интерес к экспозиции.
По итогам встречи участники предложили адаптировать подачу информации под разные возрастные и воспринимающие аудитории. Детские материалы, по их мнению, следует размещать на уровне роста ребенка, сокращать объем текста и дополнять игровыми элементами.
При этом знакомство с экспозицией должно сопровождаться родителями, музейными медиаторами или специальными путеводителями. Основой музейного рассказа должен оставаться реальный предмет, а раскрывать его содержание предлагается через игру и вовлечение разных органов чувств.