С руководителей сочинского пансионата «Олимпийский-Дагомыс» взыскивают 36 млн рублей
Финансовый управляющий Власова Олега Леонидовича Валерия Пермиловская обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц АО «Пансионат Олимпийский-Дагомыс». Сумма исковых требований составляет 36 млн рублей. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
В эту сумму входят основной долг в размере 31,55 млн рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 4,50 млн рублей.
В качестве ответчиков по заявлению, поданному 27 июля 2026 года, проходят: бывший генеральный директор предприятия Дмитрий Малыхин; бывший генеральный директор и ликвидатор Сергей Поздняков; Евгений Мышалов; ООО «ЛЕ Ронд Девелопмент».
Как следует из материалов дела, господин Власов является кредитором пансионата. Предприятие находится в стадии банкротства с 2018 года. В разные периоды руководство компанией осуществляли Анастасия Димитрова, Евгений Каплун, Андрей Подповетный, Елена Гражданкина и Геннадий Любонько. На текущий момент конкурсным управляющим АО является Андрей Кальчук, назначенный на должность в июне 2019 года.
В июне 2018 года суд ввел процедуру банкротства в отношении АО «Пансионат Олимпийский-Дагомыс», которому принадлежало здание пансионата на ул. Ленинградской, 7а, в Сочи. Поводом стал иск физического лица с суммой требований 770 тыс. руб.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Пансионат Олимпийский-Дагомыс» зарегистрировано в Сочи в 1995 году. Уставный капитал — 4,9 млн руб. Директором значился Сергей Поздняков. Чистый убыток по итогам 2016 года составил 14 млн руб. Предприятие, оказывающее санаторно-курортные услуги, на 54,8% принадлежит АО «Манитоба Эстейтс Корпорейшн» (Британские Виргинские острова) и на 25% — ООО «Юг-Недвижимость», которое зарегистрировано по тому же адресу, что и АО «Пансионат Олимпийский-Дагомыс»: г. Сочи, ул. Ленинградская, 7а. Там же находится само здание пансионата. Чистый убыток компании «Юг-Недвижимость» по итогам 2016 года составил 22 тыс. руб. Директор — Сергей Арутюнов. Предприятие на 99,99% принадлежит Ольге Певневой, на 0,01% — Дарине Дворецкой.