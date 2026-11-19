Как следует из материалов дела, господин Власов является кредитором пансионата. Предприятие находится в стадии банкротства с 2018 года. В разные периоды руководство компанией осуществляли Анастасия Димитрова, Евгений Каплун, Андрей Подповетный, Елена Гражданкина и Геннадий Любонько. На текущий момент конкурсным управляющим АО является Андрей Кальчук, назначенный на должность в июне 2019 года.