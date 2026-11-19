Жертвой мошенников стала 20-летняя горожанка. Ей позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей поликлиники, и под предлогом внесения сведений о диспансеризации попросила продиктовать код из СМС-сообщения. После с девушкой связался якобы сотрудник Минцифры и сообщил, что к ее аккаунту на «Госуслугах» получили доступ мошенники. Чтобы избежать уголовной ответственности, местной жительнице предложили провести «негласный обыск» по месту жительства, забрать сбережения из сейфов для «проверки» в налоговой инспекции и последующего возврата. Она передала курьеру 8,5 млн руб. Когда последнего задержали, выяснилось, что он тоже обманут мошенниками. Один из злоумышленников позвонил юноше под видом сотрудника спецслужб и предложил стать внештатным работником. Челябинцу поручили забрать деньги у девушки.