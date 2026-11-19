В Новосибирске арестован бывший командующий войсками Сибирского округа Росгвардии
В Новосибирске заключен под стражу бывший командующий войсками Сибирского округа Росгвардии Николай Марков, против него, предположительно, выдвинуто обвинение во взятке (ст. 290 УК РФ). Об этом «Ъ-Сибирь» сообщили источники. Дело находится в производстве военных следственных органов. Получить их официальный комментарий не удалось.
Николай Марков окончил Пермское высшее военное командное училище МВД СССР. Затем обучался в общевойсковой академии Вооруженных сил РФ и Военной академии Генштаба Вооруженных сил РФ. С 2000 по 2020 год служил командиром батальона, командиром полка, заместителем командира дивизии, заместителем начальника штаба регионального командования внутренних войск, командиром дивизии.
В последующем Николай Марков получил пост первого заместителя командующего Сибирским округом войск нацгвардии РФ. В июле 2020 года Николай Марков возглавил округ. В мае 2026 он оставил службу в звании генерал-полковника.
Предшественник Николая Маркова на посту командующего округом Виктор Стригунов находится под судом по делу о коррупции. Оно слушается в 235-м гарнизонном военсуде Москвы. Стригунову, который после перевода в Москву занял пост замглавы Росгвардии, вменяется три эпизода получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) и превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ст. 286 УК РФ).