В Новосибирске заключен под стражу бывший командующий войсками Сибирского округа Росгвардии Николай Марков, против него, предположительно, выдвинуто обвинение во взятке (ст. 290 УК РФ). Об этом «Ъ-Сибирь» сообщили источники. Дело находится в производстве военных следственных органов. Получить их официальный комментарий не удалось.