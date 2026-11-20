Полина Гагарина, Хор Турецкого и матч «Рубина» с «Зенитом»
Куда сходить и что посмотреть в Казани с 20 по 26 ноября
Концерты
«Майкл Джексон. Наследие»
20 ноября в детском центре «Экият» CGM Orchestra представит программу «Майкл Джексон. Наследие». Со сцены прозвучит оцифрованный вокал артиста, восстановленный из архивных записей: вокальные партии отделены от оригинальных треков и вплетены в живое звучание большого симфонического оркестра. В программе — хиты от Thriller и Billie Jean до Earth Song и You Are Not Alone.
Стоимость билетов — от 1300 рублей. (0+)
Хор Турецкого
21 ноября в МВЦ «Казань Экспо» пройдет юбилейный концерт Хора Турецкого «Нам 35 лет!». В программе — фрагменты классики, мировые поп-хиты, народные песни и авторские произведения коллектива.
Стоимость билетов — 2800 рублей. (12+)
Кубанский казачий хор
22 ноября в КРК «Пирамида» выступит Государственный академический Кубанский казачий хор с программой «Нам — 215 лет!». Программа приурочена к 215-летию старейшего национального коллектива России и 65-летию творческой деятельности художественного руководителя, народного артиста России Виктора Захарченко. Прозвучат жемчужины казачьего фольклора, духовные песнопения и авторские произведения композитора.
Стоимость билетов — 2300 рублей. (6+)
Celtica
23 ноября в Татарской филармонии им. Тукая покажут ирландское танцевальное шоу Celtica. В программе — кельтские мелодии и ирландский степ в сопровождении живой музыки: скрипки, флейты, гитары и бойрана. В составе труппы — чемпионы и призеры международных соревнований по ирландским танцам.
Стоимость билетов — 2800 рублей. (12+)
Полина Гагарина
24 ноября на «Татнефть Арене» выступит Полина Гагарина с шоу «Навсегда». Двухчасовое шоу с масштабными инсталляциями, световыми эффектами и живым звуком построено как история разных периодов творчества артистки. В программе — песни из нового альбома и уже известные хиты в новом звучании.
Стоимость билетов — от 3000 рублей. (6+)
Постановки
«Тормышмы бу?..» («И это жизнь?..»)
20 ноября в театре Камала покажут спектакль «Тормышмы бу?..» («И это жизнь?..») по повести Гаяза Исхаки. Герой, молодой священнослужитель, мечтает служить людям, но вместо просвещения народа предается фантазиям. Постановка, использующая новый для татарской сцены этюдный метод, номинирована на «Золотую маску» в шести номинациях. Спектакль идет на татарском языке.
Стоимость билетов — от 500 рублей. (18+)
«Бию пэрие» («Очарованный танцем»)
24 ноября в театре Камала покажут музыкальную комедию «Бию пэрие» («Очарованный танцем»). Спектакль родился из разового проекта к юбилею народного артиста Татарстана Ильдуса Габдрахманова и затем вошел в репертуар. По сюжету в родной город возвращается танцор Саяр Рамиев: он встречает давнюю любовь и знакомится с новым поколением хореографов. Постановку написал и поставил драматург и режиссер Ильгиз Зайниев. Спектакль идет на татарском языке.
Стоимость билетов — 500 рублей. (12+)
«Безумный день, или Женитьба Фигаро»
25 ноября в театре им. Качалова покажут комедию «Безумный день, или Женитьба Фигаро». На пути к счастью Фигаро проживает по-настоящему безумный день: ожидание свадьбы сменяется сомнениями в верности возлюбленной, предательством покровителя и борьбой за право любить. События разворачиваются в пространстве замка, полупрозрачные стены которого то скрывают, то разоблачают очередную интригу.
Стоимость билетов — от 100 рублей. (16+)
Спорт
Футбол
21 ноября на «Ак Барс Арене» «Рубин» встретится с «Зенитом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги. Хедлайнером перед матчем выступит Клава Кока. В прошлой встрече 30 ноября 2025 года казанский клуб уступил со счетом 0:1. Сейчас «Зенит» лидирует в турнирной таблице, «Рубин» занимает восьмое место.
Стоимость билетов — от 400 рублей. (0+)
Волейбол
22 ноября в Центре волейбола «Санкт-Петербург» «Зенит-Казань» встретится с кемеровским «Кузбассом» в рамках девятого тура Суперлиги. Казанский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице, «Кузбасс» — шестое.
Стоимость билетов — от 300 рублей. (0+)