24 ноября в театре Камала покажут музыкальную комедию «Бию пэрие» («Очарованный танцем»). Спектакль родился из разового проекта к юбилею народного артиста Татарстана Ильдуса Габдрахманова и затем вошел в репертуар. По сюжету в родной город возвращается танцор Саяр Рамиев: он встречает давнюю любовь и знакомится с новым поколением хореографов. Постановку написал и поставил драматург и режиссер Ильгиз Зайниев. Спектакль идет на татарском языке.