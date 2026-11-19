«Заместитель директора фонда, занимавшая пост секретаря комиссии по разработке территориальной программы ОМС, скрыла от коллег, что направлять эти деньги частным клиникам нельзя. Она оформила протокол заочного заседания, которого в действительности не было, и включила в него 11 коммерческих медицинских организаций. Директор фонда знал, что комиссия не собиралась, а деньги предназначались для другой цели. Тем не менее он подписал протокол и обеспечил перечисление средств»,— рассказали об обстоятельствах дела в надзорном ведомстве.