Экс-руководители красноярского ФОМСа оштрафованы за махинации с зарплатами врачей
Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил бывшего директора территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) по Красноярскому краю и его заместителя к штрафам по 250 тыс. руб. Экс-руководители организации обвинялись в нецелевом расходовании бюджетных средств (ст. 285.2 УК РФ), выделенных на повышение зарплаты медикам. Своей вины осужденные не признали, но ущерб возместили.
По информации красноярской прокуратуры, основанием для возбуждения уголовного дела в отношении экс-руководителей краевого ФОМСа стали результаты проверки его деятельности Счетной палатой РФ. В ходе нее было выявлено, что порядка 7 млн руб., выделенных на повышение зарплаты врачам государственных больниц и поликлиник, оказались на счетах 11 частных клиник за оплату услуг по полисам ОМС.
«Заместитель директора фонда, занимавшая пост секретаря комиссии по разработке территориальной программы ОМС, скрыла от коллег, что направлять эти деньги частным клиникам нельзя. Она оформила протокол заочного заседания, которого в действительности не было, и включила в него 11 коммерческих медицинских организаций. Директор фонда знал, что комиссия не собиралась, а деньги предназначались для другой цели. Тем не менее он подписал протокол и обеспечил перечисление средств»,— рассказали об обстоятельствах дела в надзорном ведомстве.
Расследование по делу завершилось в августе 2025 года, а в декабре дело было передано на рассмотрение в суд.
В прокуратуре края намерены оспорить вынесенный приговор как недостаточно суровый.