Окружная кассация оставила базу краснодарского «Спартака» государству
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа на втором круге рассмотрения отклонил жалобу краснодарского ФОСК «Спартак» и подтвердил изъятие его спортивной базы в пользу РФ. Судебный акт опубликован в арбитражной картотеке.
Спор шёл о 19 объектах недвижимости и трёх земельных участках общей площадью около 3 га. Среди них — спорткомплекс на улице Постовой, 40 площадью 2,7 тыс. кв. м, а также имущество гребной базы на берегу озера Старая Кубань: административное здание, гостиницы, спортзал, душевые, сауны, мастерские, эллинги, склады и гаражи.
Крайпрокуратура поставила вопрос о том, что данное имущество оказалось в собственности краснодарского клуба «Спартак» незаконно. Организация владела им на основании судебного решения 2002 года, которым краснодарский клуб был признан правопреемником советского ДСО «Спартак», созданного в 1935 году и просуществовавшего до 1987 года. Но в 2024 году по инициативе надзорного ведомства дело было пересмотрено, и краснодарскому клубу было отказано в правопреемстве. После этого встал вопрос об изъятии унаследованного им спартаковского имущества.
Процесс шел с переменным успехом. Но сейчас, на втором круге рассмотрения, кассационный суд все-таки поддержал позицию прокуратуры об изъятии спортивной базы у краснодарского «Спартака».
Мотивировал АССКО свое решение следующим. Суды установили, что созданная в 1992 году краевая общественная организация правопреемником ДСО «Спартак» не является. Документов же о переходе имущества от ДСО к краснодарской организации в деле нет, а Крайсовпроф не имел права им распоряжаться.
В итоге, сделала вывод коллегия, после ликвидации общества спорные здания, строения и земельные участки перешли в государственную собственность. Что касается объектов, возведенных после передачи, то стройка на государственных землях не могла породить прав. При этом суды не увидели источников финансирования этого строительства.