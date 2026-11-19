Крайпрокуратура поставила вопрос о том, что данное имущество оказалось в собственности краснодарского клуба «Спартак» незаконно. Организация владела им на основании судебного решения 2002 года, которым краснодарский клуб был признан правопреемником советского ДСО «Спартак», созданного в 1935 году и просуществовавшего до 1987 года. Но в 2024 году по инициативе надзорного ведомства дело было пересмотрено, и краснодарскому клубу было отказано в правопреемстве. После этого встал вопрос об изъятии унаследованного им спартаковского имущества.