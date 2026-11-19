Саратовский губернатор анонсировал открытие дороги через старый аэропорт
Движение между СХИ и Юбилейным начнется в декабре
В Саратове в декабре откроют рабочее движение по новой автомобильной дороге, соединяющей поселок Юбилейный и микрорайон СХИ. Магистраль протяженностью около 3 км, получившая имя экс-главы ДНР Александра Захарченко, проходит через территорию бывшего аэропорта «Саратов-Центральный». О планах запустить трассу до конца года 18 ноября сообщил губернатор Роман Бусаргин.
"Принято решение открыть возможность движения по ней для автотранспорта уже в текущем году. Это позволит частично разгрузить соседние магистрали — улицы Аэропорт и Симбирскую«,— отметил глава региона. На объекте уже обустроены два кольцевых перекрестка и установлено освещение. Господин Бусаргин также поручил городским властям проработать вопросы зимнего содержания трассы и запуск по ней маршрутов общественного транспорта.
Строительство ведется в рамках федерального механизма комплексного развития территорий (КРТ) на месте бывшей воздушной гавани площадью почти 200 га. Создание инженерной и дорожной инфраструктуры финансируется за счет средств «инфраструктурного меню» — ранее регион привлек на эти цели бюджетный кредит в размере около 1,5 млрд руб.
По словам губернатора, микрорайон Аэропорт станет примером КРТ, где параллельно с жильем возводятся социальные объекты и парки. Основные работы по прокладке сетей завершаются, а застройщики уже получили первые разрешения на строительство многоквартирных домов.