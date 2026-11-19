"Принято решение открыть возможность движения по ней для автотранспорта уже в текущем году. Это позволит частично разгрузить соседние магистрали — улицы Аэропорт и Симбирскую«,— отметил глава региона. На объекте уже обустроены два кольцевых перекрестка и установлено освещение. Господин Бусаргин также поручил городским властям проработать вопросы зимнего содержания трассы и запуск по ней маршрутов общественного транспорта.