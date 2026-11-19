Господин Бондаренко возглавлял Новошахтинск с 2019 года, в 2025 году переизбрался на второй срок. До этого, с 2007-го по 2019 год, занимал должность первого заместителя главы городской администрации — таким образом, его стаж в муниципальном управлении города превышает десять лет.