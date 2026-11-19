Глава Новошахтинска Сергей Бондаренко объявил об отставке
Глава Новошахтинска Ростовской области Сергей Бондаренко объявил о сложении полномочий. Сообщение об этом появилось в его канале в мессенджере «Макс».
«Я принял решение сложить с себя полномочия главы города Новошахтинска. Это было непростое, но взвешенное и осознанное решение, к которому я шел с июня, но считал своим долгом довести до логического завершения важные для города процессы — провести выборы депутатов Государственной думы и обеспечить стабильный старт отопительного сезона», — отметил градоначальник.
Господин Бондаренко возглавлял Новошахтинск с 2019 года, в 2025 году переизбрался на второй срок. До этого, с 2007-го по 2019 год, занимал должность первого заместителя главы городской администрации — таким образом, его стаж в муниципальном управлении города превышает десять лет.