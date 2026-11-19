Под Уфой рекультивировали участок после вмешательства прокуратуры
Суд обязал администрации Уфы и Ленинского района города разработать проект рекультивации земельного участка в селе Миловка, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. С соответствующим иском обратилась Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура.
Проверка надзорного ведомства установила, что орган местного самоуправления добывал общераспространенные полезные ископаемые на земельном участке рядом с селом Миловка, используя их для собственных нужд.
В нарушение требований законодательства после окончания работ не провели рекультивацию нарушенных земель.
Муниципалитеты разработали проект рекультивации, в соответствии с которым восстановили нарушенные земли.