Средняя зарплата в Екатеринбурге увеличится до 153 тысяч рублей к 2029 году
Размер средней заработной платы в Екатеринбурге возрастет со 125,7 тыс. руб. в 2026 году до 133,9 тыс. руб. в 2027-м, до 143,1 тыс. в 2028-м и до 153,3 тыс. руб. в 2029-м, заявил директор департамента экономики мэрии Алексей Прядеин на совместном заседании комиссий гордумы по бюджету и экономическому развитию. Чиновник отметил, что при росте заработка уровень официальной безработицы в областной столице находится на исторически низком уровне 0,26% — на одного безработного приходится шесть вакансий.
Депутат Александр Колесников («Единая Россия») усомнился в достоверности данных об актуальной средней зарплате екатеринбуржцев. «Если бы мне сейчас, представим, что я безработный, предложили зарплату в 125 тыс. руб., я бы с удовольствием на нее пошел. Нет у нас таких зарплат, ну нет. Мои коллеги, которые работают в управляющей компании, сейчас послушают вас, и будут требовать зарплату в 125 тыс. руб., и будут правы, но это же некорректно»,— возмутился политик.
Господин Прядеин пояснил, что власти учитывают при расчете средней зарплаты доходы сотрудников крупных и средних предприятий. Он признал, что на большей части предлагаемых екатеринбуржцам вакансий «зарплаты не очень высокие».
Ранее, в конце октября, правительство Свердловской области одобрило прогноз социально-экономического развития региона на 2027–2029 годы, согласно которому средняя зарплата жителей Среднего Урала должна возрасти с 97,8 тыс. руб. в 2026 году до 105,6-107,1 тыс. в 2027-м, до 113,3-116,5 тыс. в 2028-м и до 121,4-127 тыс. руб. в 2029-м.