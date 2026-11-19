Депутат Александр Колесников («Единая Россия») усомнился в достоверности данных об актуальной средней зарплате екатеринбуржцев. «Если бы мне сейчас, представим, что я безработный, предложили зарплату в 125 тыс. руб., я бы с удовольствием на нее пошел. Нет у нас таких зарплат, ну нет. Мои коллеги, которые работают в управляющей компании, сейчас послушают вас, и будут требовать зарплату в 125 тыс. руб., и будут правы, но это же некорректно»,— возмутился политик.