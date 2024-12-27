Владелец тамбовского застройщика ответит в суде за неуплату 126 млн налогов
Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу «фактического руководителя» местного ООО «Спецуниверсал». Ему вменяется уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 126 млн руб. (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Материалы направили в Октябрьский райсуд Тамбова. Об этом сообщили в облпрокуратуре. Правоохранители также обратились в суд с иском о возмещении ущерба.
В ведомстве не назвали имя фигуранта. По данным источника «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, речь идет об Александре Болоткине.
По версии следствия, фигурант, будучи руководителем компании, указал в налоговых декларациях за 2017-2019 годы ложные сведения о расходах, налоговых вычетах и налогах на добавленную стоимость.
По данным Rusprofile.ru, ООО «Спецуниверсал» было зарегистрировано в Тамбове в 2007 году для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Генеральным директором является Илья Мишанин. 60% компании принадлежит Александру Болоткину, 40% — самому обществу. В 2023 году выручка составила 112 млн руб., чистый убыток — 1,5 млн руб. 2022 год компания закончила с выручкой в 550 млн руб. и чистой прибылью в 9,7 млн руб.
Согласно картотеке арбитражных дел, в августе 2023 года управление ФНС по Тамбовской области подало банкротный иск к компании из-за долга на 348,4 млн руб. В сентябре заявление было принято к производству. Производство по делу приостанавливалось, рассмотрение обоснованности иска неоднократно откладывалось, ближайшее заседание назначено на 22 января 2025 года.