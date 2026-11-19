Правительство РФ простило Волгоградской области 10 млрд рублей
Объем равен вложениям региона в инфраструктуру
Правительство РФ списало Волгоградской области 10,32 млрд руб. задолженности по бюджетным кредитам. Это крупнейшая сумма в подписанном 18 ноября распоряжении Михаила Мишустина: две трети долгов списаны 23 регионам на 59,6 млрд руб., в том числе Свердловской области — 8,3 млрд руб., Омской — 4,5 млрд руб. С начала года механизм применен к 72 регионам на 366,6 млрд руб.
Объем списания равен вложениям регионов в обновление общественного транспорта, расселение аварийного жилья, модернизацию коммунальной инфраструктуры и проекты развития опорных населенных пунктов. За четыре года Волгоградская область закупила 723 единицы подвижного состава, включая 523 автобуса. Не менее половины высвобождаемых средств регион обязан потратить на ЖКХ, в том числе на замену лифтов.
В руководстве области решение назвали подтверждением высокой финансовой дисциплины. Ранее в 2026 году региону списали свыше 3 млрд руб., в 2025-м — 8,2 млрд руб.
Госдолг области на 1 января составлял 57,4 млрд руб., 33,6% приходилось на банковские кредиты. В январе комитет финансов объявлял аукционы на кредитные линии на 4,9 млрд руб., в сентябре, по данным портала госзакупок,— еще семь аукционов по 1 млрд руб.
Обслуживание госдолга в проекте бюджета-2027 заложено в объеме 6,4 млрд руб. против 3,5 млрд руб. в 2026-м. 18 ноября облдума приняла бюджет в первом чтении: доходы — 200,6 млрд руб., расходы — 207,5 млрд руб., дефицит сокращен с 10,3 млрд до 6,9 млрд руб.