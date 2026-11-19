Правительство РФ списало Волгоградской области 10,32 млрд руб. задолженности по бюджетным кредитам. Это крупнейшая сумма в подписанном 18 ноября распоряжении Михаила Мишустина: две трети долгов списаны 23 регионам на 59,6 млрд руб., в том числе Свердловской области — 8,3 млрд руб., Омской — 4,5 млрд руб. С начала года механизм применен к 72 регионам на 366,6 млрд руб.